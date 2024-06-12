模型飛行機 タイ国際航空 エアバス A380 模型 飛行機 1/160 スタンド

#ユニバーサルショップの模型飛行機●即購入OKです。タイ国際航空の航空機、エアバスA380-800の模型です。夜間飛行のライトの点灯は、手をたたく音や本体への振動に反応して数秒間点灯します。USBケーブルによる充電式です。専用スタンド、LEDライト、ランディングギア付き。＜詳細＞全長：約45cm全幅：約50cm 高さ:約22cmスケール：1/160-------------------------------------------タイ国際航空（英語:ThaiAirwaysInternational）は、タイの航空会社であり、同国最大の航空会社（フラッグ・キャリア）。-------------------------------------------【お取引について】※海外製品は日本製品の品質や検品基準と異なります。発送前に検品しておりますが、多少の小さな傷や汚れがある場合がございます。予めご了承くださいませ。※また、お使いのモニター環境により商品の色の見え方やイメージと異なる場合がございます。#模型#航空機模型#タイ国際航空#ユニバーサルショップ2009-41



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