unico trel(トレル) カバーリングオットマン

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商品詳細
unicotrel(トレル)カバーリングオットマン[定番]ベージュ(BE-K145)とても人気な商品で、大好きなソファですが、引越し先に置く場所がないため、泣く泣く出品します(；；)オットマン 定価 35,200円※オットマンのみです ソファと合わせて購入希望の方はそちらもご覧ください。-------------------------------------------unicoにて２年前に購入したものです。オットマンに関してはほとんど座る機会がなかったので、ヘタれ等はほとんどなく綺麗です。オットマンサイズW600×D480×H420(mm)カラー···ベージュテイスト···ナチュラル、モダン
http://narcologia.ru/goods/sci-fi603947.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox402239.html
http://narcologia.ru/goods/conception196057.html
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