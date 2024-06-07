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unico trel(トレル) カバーリングオットマン
商品番号 R92752623984
商品名

unico trel(トレル) カバーリングオットマン
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 11,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

unicotrel(トレル)カバーリングオットマン[定番]ベージュ(BE-K145)とても人気な商品で、大好きなソファですが、引越し先に置く場所がないため、泣く泣く出品します(；；)オットマン　定価　35,200円※オットマンのみです　ソファと合わせて購入希望の方はそちらもご覧ください。-------------------------------------------unicoにて２年前に購入したものです。オットマンに関してはほとんど座る機会がなかったので、ヘタれ等はほとんどなく綺麗です。オットマンサイズW600×D480×H420(mm)カラー···ベージュテイスト···ナチュラル、モダン
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