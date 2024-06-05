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ベンチ 折りたたみ フタ付き ふた付き ベンチソファー40x25x25
商品番号 P42824826279
商品名

ベンチ 折りたたみ フタ付き ふた付き ベンチソファー40x25x25
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは40cmx25cmx25cm:2点新品未使用ですが、写真を撮るために、開封しました。オンラインで購入しましたけど、サイズが合わなくて、出品します。コメント無しの即購入OK！！税金と送金が含めているので、値下げ不可です。ご検討下さいませ。よろしくお願いします。他のサイトに出品していますので、早めに購入者があったら、キャンセルことがあるかもしれない。#ベンチ#ベンチソファ#折りたたみベンチ#折りたたみボックス#ボックス
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