ベンチ 折りたたみ フタ付き ふた付き ベンチソファー40x25x25

サイズは40cmx25cmx25cm:2点新品未使用ですが、写真を撮るために、開封しました。オンラインで購入しましたけど、サイズが合わなくて、出品します。コメント無しの即購入OK！！税金と送金が含めているので、値下げ不可です。ご検討下さいませ。よろしくお願いします。他のサイトに出品していますので、早めに購入者があったら、キャンセルことがあるかもしれない。#ベンチ#ベンチソファ#折りたたみベンチ#折りたたみボックス#ボックス



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