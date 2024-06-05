ヤマダオリジナル　ソファー　2人掛け　合成皮

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商品詳細
2019年度に購入しました。一年程度使用し、倉庫に眠っていました。引っ越しに伴い不要ですので出品します。中古品の為几帳面な方はご遠慮ください。送料が12000円かかりますので、返品の際は送料の半額を負担していただきます。よろしくお願いいたします。足部分は郵送の関係上、別途送付になりますので専用を2000円で作りますのでご購入お願いします。即購入不可２人用ソファYS120020IVアイボリー●ひっかき傷に強い耐久性のある特殊合皮を使用●体の凸凹にジャストなポケットコイル仕様●使い勝手のいい2人用ソファです。他店にはないヤマダ電機オリジナルの製品です。メーカー公式サイズサイズ(cm)：幅142×奥行88×高さ80重量(kg)：28
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