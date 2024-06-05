ヤマダオリジナル　ソファー　2人掛け　合成皮

2019年度に購入しました。一年程度使用し、倉庫に眠っていました。引っ越しに伴い不要ですので出品します。中古品の為几帳面な方はご遠慮ください。送料が12000円かかりますので、返品の際は送料の半額を負担していただきます。よろしくお願いいたします。足部分は郵送の関係上、別途送付になりますので専用を2000円で作りますのでご購入お願いします。即購入不可２人用ソファYS120020IVアイボリー●ひっかき傷に強い耐久性のある特殊合皮を使用●体の凸凹にジャストなポケットコイル仕様●使い勝手のいい2人用ソファです。他店にはないヤマダ電機オリジナルの製品です。メーカー公式サイズサイズ(cm)：幅142×奥行88×高さ80重量(kg)：28



ヤマダオリジナル［2人掛］ソファ 「YS120012BK」 幅163 合成皮革ブラック色



ヤマダオリジナル［2人掛］ソファ 「YS120012IV」 幅163 合成皮革アイボリー色



YAMADA × IDCOOTSUKA INTERIOR



ヤマダオリジナル［2人掛］ソファ 「YS120012BK」 幅163 合成皮革ブラック色



【在庫限り】［幅163］2人掛けソファ 合皮 「YS120015RD」 レッド ヤマダオリジナル 2人掛けソファ レッド



YAMADA × IDCOOTSUKA INTERIOR



在庫限り】［幅163］2人掛けソファ 合皮 「YS120015RD」 レッド ヤマダ ...



YAMADA × IDCOOTSUKA INTERIOR



ヤマダオリジナル ［2人掛］電動ソファ 「YES140010RD」幅160cm 本革レッド色 一部合成皮革 電動リクライニングソファ



ヤマダオリジナル ［2人掛］電動ソファ 「YES140010RD」幅160cm 本革レッド色 一部合成皮革 電動リクライニングソファ



YAMADA × IDCOOTSUKA INTERIOR



ヤマダオリジナル 電動リクライニングソファ 「YES140001DBR3Pｶﾜ」幅202 3人掛け 本革ダークブラウン色 電動ソファ サイドテーブル付き



ヤマダオリジナル 電動リクライニングソファ 「YES140001BK3P/L25」幅202 3人掛け 本革ブラック色 電動ソファ サイドテーブル付き



［幅196］3人掛けソファ 合皮 「YS130015RD」 レッド ヤマダ ...



YAMADA × IDCOOTSUKA INTERIOR