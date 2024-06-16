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ノリタケのカップ＆ソーサー6客、ケーキ皿6枚
商品番号 I57043435605
商品名

ノリタケのカップ＆ソーサー6客、ケーキ皿6枚
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カップ＆ソーサー、ケーキ皿のセットです。カップ直径約9.0㎝高さ約7.5㎝ソーサー直径約15.0㎝ケーキ皿直径約16.0㎝未使用品ですが自宅長期保管品です。素人の検品です。ご了承いただける方ご購入ください。緩衝材に包んでの発送予定です。また箱は再利用にて発送します。ウェッジウッド紅茶コーヒーウェッジウッドティーカップノリタケナルミロイヤルコペンハーゲンロイヤルドルトンミントンなどお好きな方にもオススメです。
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