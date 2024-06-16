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商品詳細
カップ＆ソーサー、ケーキ皿のセットです。カップ直径約9.0㎝高さ約7.5㎝ソーサー直径約15.0㎝ケーキ皿直径約16.0㎝未使用品ですが自宅長期保管品です。素人の検品です。ご了承いただける方ご購入ください。緩衝材に包んでの発送予定です。また箱は再利用にて発送します。ウェッジウッド紅茶コーヒーウェッジウッドティーカップノリタケナルミロイヤルコペンハーゲンロイヤルドルトンミントンなどお好きな方にもオススメです。
http://narcologia.ru/goods/reflector764664.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox351639.html
http://narcologia.ru/goods/waveform708417.html
ノリタケのカップ＆ソーサー6客、ケーキ皿6枚
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