MiiR×ブルーボトルコーヒー ホワイト トラベルマグ



ホワイト トラベルマグ



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ホワイト トラベルマグ | ブルーボトルコーヒー【公式通販】 – BLUE ...



MiiR × WORLD COFFEE RESEARCH トラベル マグ



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MiiR × WORLD COFFEE RESEARCH トラベル マグ | ブルーボトル ...



ブルーボトルコーヒーとMiiRがコラボレートした「ブル... - Blue ...



MiiR × WORLD COFFEE RESEARCH トラベル マグ



ブルーボトルコーヒー ステンレス鋼 トラベルマグ 350ml 蓋付き 保温 保冷



ブルーボトルコーヒー ステンレス鋼 トラベルマグ 350ml 蓋付き 保温 保冷

新品★未使用MiiR×ブルーボトルコーヒー Bluebottlecoffeeトラベルマグ 12-OZ354ml◉マグカップの整理のため出品します。箱に入ったまま保管していましたが、撮影のため開封しました。自宅保管にご理解いただきご検討ください。★値下げはごめんなさい。◉素材：18-8ステンレス(本体)、飽和ポリエステル樹脂、シリコン、ポリプロピレン(蓋)食器洗浄機：不可電子レンジ・オーブン：不可◉MiiRとコラボレートし製作されたステンレススチール製のタンブラーです。ダブルウォール真空断熱構造でできているため、保温・保冷性に非常に優れています。⁠⁠⁠お皿/お椀/デザート食器···スープカップ、その他カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コップ、マグカップ、コーヒーカップ