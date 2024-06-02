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MiiR×ブルーボトルコーヒー ホワイト トラベルマグ
商品番号 C79028721736
商品名

MiiR×ブルーボトルコーヒー ホワイト トラベルマグ
ブランド名 ブルーボトルコーヒー
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品★未使用MiiR×ブルーボトルコーヒー　Bluebottlecoffeeトラベルマグ　12-OZ354ml◉マグカップの整理のため出品します。箱に入ったまま保管していましたが、撮影のため開封しました。自宅保管にご理解いただきご検討ください。★値下げはごめんなさい。◉素材：18-8ステンレス(本体)、飽和ポリエステル樹脂、シリコン、ポリプロピレン(蓋)食器洗浄機：不可電子レンジ・オーブン：不可◉MiiRとコラボレートし製作されたステンレススチール製のタンブラーです。ダブルウォール真空断熱構造でできているため、保温・保冷性に非常に優れています。⁠⁠⁠お皿/お椀/デザート食器···スープカップ、その他カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コップ、マグカップ、コーヒーカップ
http://narcologia.ru/goods/sucrose326240.html
http://narcologia.ru/goods/septet901819.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi305747.html
MiiR×ブルーボトルコーヒー ホワイト トラベルマグ
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