津軽びいどろ　5客　グラス　冷茶碗　コップ

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商品詳細
津軽びいどろの冷茶碗5客セットです。新品、未使用。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle50166.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial477716.html
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