２脚セット イームズ Eames イス 椅子 チェア DSWシェルチェアー BR

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通常2脚で11,000円の所、セット価格で出品致します。※新品未使用の商品なのですがアウトレット品になりますので全体的に傷や汚れ、ベース部分にサビ等がある場合があります。※脚はブラウンに変更も可能です。コメントか取引メッセージにてご連絡を頂けたらと思います。[イームズDSWチェア]チャールズ＆レイ・イームズの代表作であるシェルチェアEamesDSW。シェル部分の背面と座面を一体成形し、包み込まれるような座り心地を実現します。脚部にはドゥエルレッグと呼ばれる木製の脚を採用。スチールとウッドの異素材の組み合わせによる美しさは、時代を超えて今なお世界中で愛され続けています。今回ご紹介するイームズは希少モデルのひとつ。※展示で使用していたものになりますので全体的に傷や汚れなどがあるアウトレット品となります。デザイナー：チャールズ＆レイ・イームズカラー：座面選べる2色/ベースナチュラルorブラウンサイズ：サイズ:幅46.5cm×奥行55cm×高さ81cm座面の高さ45cm状態：未使用品組立：発送時は分解して組立式の状態での出荷となりますので組み立てはご自身で行って頂きます。備考：こちらの商品は「ジェネッリク製品」になります。配送費用：全国一律込み※北海道＋500※九州＋500※但し、沖縄や離島などの特別地域などは別途運送会社などにお見積もりとなります。※土日祝日は発送できませんのでご了承ください。イームズEamesDSRDSWDSRチェアDSWチェアチェアチェアーシェルチェアシェルチェアーイス椅子家具イームズチェアイームズ椅子インテリアデザイン#イームズ#チェア#椅子#イームズチェア#家具#インテリア#デザイナーズ家具#デザイン#オシャレ#カフェ#暮らし#店舗用