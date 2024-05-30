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AYNSLEYカップ\u0026ソーサー
商品番号 C42442113769
商品名

AYNSLEYカップ\u0026ソーサー
ブランド名 エインズレイ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク未使用ですが保管しております。カップ口径9cm高さ6cmソーサー直径14cm高さ2.5cmMADEINイングランドよろしくお願いいたします。
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