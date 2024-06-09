香蘭社　湯呑みと梅型茶托グリーン　四客

ご覧頂きましてありがとうございます香蘭社 湯呑みと梅型茶托 四客サイズ湯呑み口径9高さ4.5茶托 径12高さ2.7食器棚で保管して居た商品です。概ね綺麗な器です共箱は有りませんお値引き不可にてお願い致しますお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)伊万里焼波佐見焼萩焼益子焼有田焼瀬戸焼美濃焼九谷焼京焼清水焼たち吉ノリタケ大倉陶園深川製磁前畑陶器ナルミ香蘭社庫山窯和山作家其泉和光お好きな方へ8



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