フランフランメーネカウチソファ

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商品詳細
機能···ロータイプサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、北欧カラー···ブラッククッション材···ハードウレタン引っ越しに伴い出品します。目立った汚れ等はございませんが気になるかたはご遠慮ください。フランフランで購入、部屋のサイズに合わず出品します。色はブラックです。保証書なし。お値引きには対応しかねます。9月26日までの発送となります。
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