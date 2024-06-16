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eilersen / STREAMLINE / 一人掛けソファ（ヘッドレスト付）
商品番号 P43212025014
商品名

eilersen / STREAMLINE / 一人掛けソファ（ヘッドレスト付）
ブランド名 アクタス
特別価格 税込 24,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクタスの誇る一番人気ソファブランド「eilersen（アイラーセン）」の一人掛けソファです！■eilersen『STREAMLINEHIーBACK（ストリームラインハイバック）』アームソファサイズ:W80xD91xH89(sh42)cmファブリック：リネン90％、ナイロン10％カラー：NATURE-08小振りサイズでリビングはもちろん書斎や寝室ワンルームのお部屋でも活躍できるサイスです。自分だけのくつろぎスペースでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか？癒しの空間作りに是非一人掛けソファ取り入れてみてください。2020年購入ここ一年は使用せず日焼けしない様に保管しておりました。ノークレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/kindness98305.html
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http://narcologia.ru/goods/interconnect241170.html

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