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- 【最終値下げ】ニトリ 2人掛けソファ（サザーラ）
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商品詳細
◼️商品・ニトリ2人掛けソファサザーラ・目立った傷、汚れなし・3年前に購入・可動式ヘッドレストでお好みの姿勢に・カラー：グレー・サイズ：2～2.5人掛け（100～170cm）・サイズ：幅145×奥行104×高さ96cm・素材：ポリエステル・重量：約40.5kg◼️価格・2023年8月20日時点のニトリオンラインショップでの本製品の価格は、6万4,900円となっています。◼️備考・使用環境に喫煙者・ペットはおりません。◼️値下げ中・33,000円（当初）→22,900円に値引きしています。★注意事項・近日中に売れない場合は、出品を取り止める予定です。ご希望の方はお早めにお願い致します。
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