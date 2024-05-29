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【未使用】【廃盤品】ノリタケ Noritake プレート プリマチャイナ 6枚
商品番号 I43906066679
商品名

【未使用】【廃盤品】ノリタケ Noritake プレート プリマチャイナ 6枚
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未使用】【廃盤品】ノリタケNoritakeプレートプリマチャイナ6枚ノリタケ　NoritakePrimachina　プリマチャイナ「FAIRWIND」フェアウインドプレート6枚セット★サイズ直径24㎝1枚直径27㎝5枚カレー1人前にちょうどいいくらいのサイズです♪ブルーの花模様がかわいいアンティーク食器です(^^)生産地：日本廃盤品となります！★プリマチャイナ強化白磁のためオーブンレンジ、電子レンジ使用可能！古いものですが未使用品で自宅保管しておりました♪箱はないため丁寧に梱包し発送致します!(^^)!カラー···ブルー種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···大（直径：25.0cm～）
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