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カリモク60 オットマン スタンダードブラック
商品番号 T22117219847
商品名

カリモク60 オットマン スタンダードブラック
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···インダストリアル、ミッドセンチュリーカラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）カリモク60のオットマンになります。購入後、ほぼ使用しておりません。サイズ等は画像を参照頂き、実物は5.6枚目の写真で状態を確認下さい。格安での出品になる為、お値引き等は考えておりません。お値引きのご質問は恐れ入りますがスルーさせて頂きます。
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