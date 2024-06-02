関家具　2人掛けソファ　カバー丸洗いOK ＊送料込み

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関家具ブランド、リラックスフォームのMiele（ミーレ）2人掛けソファです。色：スカイブルー同色の付属クッション2個あり。●サイズ（ホームページより抜粋）ソファ：幅1490x奥行き860x高さ930x座高380別IDにて掲載:オットマン：幅740x奥行き590x高さ380x座高380●張り地：ファブリック ＊フルカバリングで、カバーはドライクリーニング可能https://www.relaxform.jp/products/miele.html ←参照ください。7年ほど前に購入しました。大きなソファに買い替えのため出品します。相応の使用感あります。目立った傷、汚れは写真をご確認ください。中古のため、ノークレームノーリターンでお願いします。＊買って良かったと思う点：天然フローリングの床に、傷がつきにくい。カバーのみ交換ができる仕様で、17色から選べる。自宅で洗濯できる。クリーニング推奨となっています。お色はスカイブルーで、ヴィンテージや北欧系インテリアなど、いろんな雰囲気に合うのではないかと思います。背もたれはハイバック仕様です。リラックスフォームは関家具のブランドです。＃中古ソファ＃ミーレ＃リラックスフォーム＃関家具＃2人掛け＃オットマン