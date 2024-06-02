セルマー、樹脂製オーボエ。

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商品詳細
ブランド アメリカセルマー種類...オーボエアクセサリー・パーツ...リードレベル...初心者少し音が出しずらいですが(オーボエはかなり鋭敏なキーアクションが求められるからです)、ブラ管とはいえ黒檀と同じ重さがあり、レッスンで使えると思います。付属しているリードは、オーボイストのカスタムが一本(写真左)、中国製の標準品が一本です。リードステープルの取り付け、取り外しは眼を突いたりするので気をつけて下さい。これも先生におそわらないと。ベルには穴が有り、最低音が省かれていることと思いますが、常にオープンのキーであり、演奏に支障ありません。中古購入後、息の抜けるキーをメンテ(修理店さんで)しました。付属品は専用のクロスとコルクグリスを少し入れておきます。リペア代金はあまり掛からなかったので、お値引きは可能ですよ。#オーボエ#オーケストラ#ブラスバンド#モーツァルト#マーラー
http://narcologia.ru/goods/slide111787.html
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