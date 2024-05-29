2人用布張りソファ(カルム2TBL)

転勤先にて購入しましたが想定外に早く実家に戻ることになりました。なくなくお譲り致します。賃貸の期限の都合で9/10頃までに行き先が決まらない場合は、こちらでの掲載を取り下げさせていただく予定です。ぜひ、ご検討いただけると幸いです。送料込みのお値段となります。今年の４月に購入。ほぼ使っておりません。座ったのみです。食卓テーブルで過ごすことがほとんどでオブジェのようになっており、とても綺麗な状態です。ソファで飲食、メイクなどは一切しておりません。一旦、人の手に渡った事をご理解いただける方のご購入をお願い致します。1番最後のお写真が実物です。喫煙者、ペット該当しません。木の脚の部分のみ取り外し可能です。定価39,900円 送料もかなりかかりますので、お値下げなどの交渉はご遠慮くださいませ。ノークレーム、ノーリターンです。梱包、発送は運送会社の方がされるので、ご安心してお受け取りください。テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、姫系・フェミニン・ロマンチック、北欧カラー···ターコイズブルー主な張り地···布・ファブリック



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