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- ティファニー 5th アベニュー プレート 皿 2枚セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ティファニー5thアベニューのペアプレートです。数年前にいただいた自宅保管品となります。外箱は底面や側面に黒いスジの汚れや斑点、細かな凹みなどがあります。いただきものの新古品となりますので、神経質な方や状態等気になる方はご購入をご遠慮ください。送料無料のメルカリ便にて発送致します。お値下げ交渉はご遠慮ください。よろしくお願い致します。#Tiffany\u0026Co.ティファニー#ノーツプレート
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