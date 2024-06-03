石塚硝子　アデリアグラス　タンブラー　5客

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商品詳細
❁お値下げしました❁石塚硝子アデリアグラスタンブラー5客セット昭和レトロサイズ:約cm口径 6高さ 12グリーンのグラデーションが可愛いレトロポップな花柄アデリアグラス5客セットです。未使用ですが長期家庭保管に伴う保管傷や汚れがある場合がございます。元箱も汚れや痛みがありますが、現状のままで発送させていただきます。長期家庭保管のヴィンテージ品にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。
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