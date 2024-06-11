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VSTARユニバース　BOX
商品番号 N39423466171
商品名

VSTARユニバース　BOX
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードをご覧頂きありがとうございます。値下げ不可VSTARユニバース1ボックスシュリンク無しですが、製造番号全て一致しているので封入率等変わりません。たまに製造番号が無いパックがありますが製造上にでるエラーです。送料削減の為パックのみ発送外箱は付きませんまた発送後の返品は基本的には不可とさせていただきます。ご了承の上でご購入ください。購入されましたら以上の事を了承したとみなします。迅速に発送しますのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Persia117688.html
http://narcologia.ru/goods/displease493931.html
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