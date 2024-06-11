VSTARユニバース　BOX

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ポケモンカードをご覧頂きありがとうございます。値下げ不可VSTARユニバース1ボックスシュリンク無しですが、製造番号全て一致しているので封入率等変わりません。たまに製造番号が無いパックがありますが製造上にでるエラーです。送料削減の為パックのみ発送外箱は付きませんまた発送後の返品は基本的には不可とさせていただきます。ご了承の上でご購入ください。購入されましたら以上の事を了承したとみなします。迅速に発送しますのでよろしくお願いします。