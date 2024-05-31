黒水晶 天然石置き物 魔よけ 邪気よけ（台座付き）



★巨珠！★不動の人気!!★最強の魔除け・邪気払いの石★AAAA★天然チベットモリオン【黒水晶】ブレスレット★約16mm×14珠前後★内径約17.5-18cm★【動画あり】★【チベット産】≪2Z12≫



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モリオン / 魔除け・邪気払いにオススメ！大きめの原石のモリオン約2kg | 幸せを呼ぶ天然石・パワーストーン専門店 レアズアフェクション



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カラー···グレー種類···風水素材···石材高さ···～19.9cm重量……3.4kg約（台座含む）小さな台座付きです。黒水晶の置物になります。玄関等に置いていただくと良いかと思います！飾りやすい大きさです。天然石の為、凹み欠けなどがあるかもしれません。天然石、自宅保管していた物にご理解頂ける方のみのご購入を宜しくお願い致しますm(__)m#天然石#黒水晶#風水#モリオン#邪気#魔よけ#パワーストーン#置物