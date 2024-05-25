汲出茶碗/真葛香斎】真葛焼 鳥獣戯画 茶碗10客 宮川香齋 共箱付き ...

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ご観覧いただきありがとうございます。実家の片付けをしていた際に出てきた真葛焼の汲出碗です。以前祖母が茶道をしていた時に購入した物だと思います。今後使用する予定がない為、出品致します。▪️商品名：汲出碗10客 ▪️内容:鳥獣戯画 京都 高山寺 ▪️焼:真葛焼▪️作者：真葛香齋▪️サイズ：(約)素人採寸の為直径9㎝高さ5.5㎝▪️付属品：共箱▪️状態：大きな傷や欠けは見受けられません。ただし長期保管の為、多少汚れがございます。ご理解の上ご購入下さい。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願い致します。tk