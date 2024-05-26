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エレガントな丸タオルハンガー　（真鍮製）
商品番号 X37816320438
商品名

エレガントな丸タオルハンガー　（真鍮製）
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴールドカラーの丸型タオルハンガーです。とても素敵な品のあるデザインでゴージャスです。約2万円位で購入したものです。サイズ写真3,4枚目を参照してください。
http://narcologia.ru/goods/Persia821888.html
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