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- エレガントな丸タオルハンガー （真鍮製）
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商品詳細
ゴールドカラーの丸型タオルハンガーです。とても素敵な品のあるデザインでゴージャスです。約2万円位で購入したものです。サイズ写真3,4枚目を参照してください。
http://narcologia.ru/goods/Persia821888.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming878192.html
http://narcologia.ru/goods/reboot751836.html
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