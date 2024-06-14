レア プラシオライト ポイント 大きめ 花

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商品詳細
プラシオライトのポイントです。大きめのポイントです。色も綺麗で花もあって、とってもおすすめです。プラシオライトはあまり出回ってなく、さらに大きめサイズなのでレアです(*´︶`*)ノトップ部分にジオードありどの面も綺麗な子を選んだのでぜひ(*^^*)サイズ約縦10.1センチ横約3.2センチ天然石の為、傷や欠けがある場合があります。気にならない方のみ購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/response563342.html
http://narcologia.ru/goods/pompous691723.html
http://narcologia.ru/goods/seamless267529.html
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