水彩画　椿　つばき　絵画　冬の絵　ホワイトワトソン紙　アート　インテリア

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商品詳細
創作活動をしている父親の作品です。長崎県美術協会正会員です。アートメーターにも出品しております。☆受賞歴☆2012年長崎市展覧会入選2013年長崎県展覧会入選2013年長崎市展覧会入選2014年長崎県展覧会入選2015年長崎市展覧会入選2016年長崎市展覧会入選2017.2018年長崎県展入選2018.2019年長崎市展入選第15回長崎県ねんりんピック生きがい作品展県知事賞第17回長崎県ねんりんピック生きがい作品展奨励賞2020年長崎市展覧会奨励賞2021年長崎市展覧会水彩画油彩画入選2022年第67回県展中華人民共和国駐長崎総領事館賞2023年 長崎県展覧会 入選・54cm×39cm・2023年制作 サイン右下・絵画の種類···水彩画、ホワイトワトソン紙額縁は付いておりません。寒い中で花を咲かせ、春を待つ椿の姿を描きてみました。宅急便、もしくは、ゆうパックで丸めずに発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate761130.html
http://narcologia.ru/goods/septet521419.html
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