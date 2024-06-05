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ファブリックソファ、2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き可能取り外し可
商品番号 P99144603661
商品名

ファブリックソファ、2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き可能取り外し可
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 13,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Description二人掛けソファ、ファブリックソファ　　外寸(約)：　　　W1440＊D690＊H830＊SH430㎜　　材質:　　　張地：ポリエステル　　　芯材:木枠、Ｓバネ、ウェービングベルト　　　中身：ウレタンフォーム　　　脚部：ラバーウッド(ラッカー塗装)梱包サイズ：1320＊580＊340mm
http://narcologia.ru/goods/interconnect116670.html
http://narcologia.ru/goods/diamond86958.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming784692.html

ファブリックソファ、2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き可能取り外し可
2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き、脚なしで利用可能取り外し可 | フリマアプリ ラクマ

ファブリックソファ、2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き可能取り外し可
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