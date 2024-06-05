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- ファブリックソファ、2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き可能取り外し可
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商品詳細
Description二人掛けソファ、ファブリックソファ 外寸(約)： W1440＊D690＊H830＊SH430㎜ 材質: 張地：ポリエステル 芯材:木枠、Ｓバネ、ウェービングベルト 中身：ウレタンフォーム 脚部：ラバーウッド(ラッカー塗装)梱包サイズ：1320＊580＊340mm
http://narcologia.ru/goods/interconnect116670.html
http://narcologia.ru/goods/diamond86958.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming784692.html
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2人掛けソファ、クッション1個付き、木脚付き、脚なしで利用可能取り外し可 | フリマアプリ ラクマ
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