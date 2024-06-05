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doris ドリス　1人掛けソファ
商品番号 R15832200163
商品名

doris ドリス　1人掛けソファ
ブランド名 ドリス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリスの1人掛けソファです。都内近郊でしたらお届け可能です。その他地域につきましては送料は5000円別途いただきます。3年使用しました。カバーをつけて使っていたので、ほとんど傷はありませんが気になる方は検討をお控え願います。購入前にコメントお願いします
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