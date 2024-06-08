

美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万



美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万 美品 FLYMEe「CHAISE LONGUE 」シェーズロング ソファ 30万

FLYMEe取扱い、中村工芸社製、N302シリーズのシェーズロング左アームです。定価：￥309,980品番：N302-L1NL脚：レッドオーク材張り地：Bランクルークグレイサー深めにとった座面が身体をゆったりと受け止めることで、座り姿勢はもちろん横になっても快適。奥行きが深く座面高をやや低めのデザインです。＜サイズ＞幅：1,800mm奥行き：900mm高さ：630mm座面の高さ：380mm＜状態＞目立った傷みや使用感は無く、とてもきれいな状態です。＜配送＞・たのメル便（ヤマトらくらく家財宅急便）で配送します。 表示金額は、送料￥18,500込みです。(全国一律) 配送員2名でご希望のスペースに設置します。・直接の引き取りも可能です。配送料分お引きします。 埼玉県川口市、鹿浜橋インター最寄りになります。＝＝＝コメント中でも他の方は購入可能です。即決の方優先となりますので、ご了承ください。下記検索用になります。Karimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナknollノールminottiミノッティデンマーク匠大塚HAYヘイカウチ2人掛け3人掛け2p3p