

BoConcept SQUILLA チェア スキラチェア 北欧 ボーコン - シングルソファ



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Squilla チェア



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Squilla チェア （回転ベース付き） - スタイリングのご相談はお気軽に ...

ご閲覧頂き、ありがとうございます。〔商品名〕BoConceptSQUILLAチェア/スキラチェアsize高さ:110/54cm幅:95cm奥行:99cmシートの高さ:38cm重さ:29kg〔説明〕人目を引くディテールから優雅な曲線まで、まさにデザインアイコンの名にふさわしいSquillaリビングチェア。膝を抱えて座れるほどのゆったりした広さがありながら、大げさな印象を与えないエレガントなデザイン。そこにあるだけでクラシックな雰囲気を作り、インテリアのアクセントにぴったり。デザイナーHenrikPedersenリビングチェアやテーブル、ソファ、ランプなど、ボーコンセプトのデザインを数多く手掛ける経験豊かなデザイナー。周囲にあるもののディテールを詳しく観察することでデザインのインスピレーションを得ています。テニスボールからインスピレーションを得たアイコニックなSquillaチェアのような、意外性のある曲線のあるデザインにもこのメソッドが現れています。〔状態〕USED品〔備考〕側面裏部分に1箇所傷あります。写真１枚目のテーブルつきません。※出品物はユーズド（USED）品になります。※コメント無、即購入OK！※いかなる場合も、即決・先購入者を優先させて頂きます。 ※不明点については、お気軽にご質問下さい。 素人の為、専門的な事などご解答できない場合も御座います。多数ジャンルの物を出品しております。プロフィールより、ご確認下さい。北欧ブランド家具デザイナーズ家具ラウンジチェア高級家具カッシーナドレクセルドマーニ飛騨家具キツツキ柏木工ハーマンミラーカリモクウニコカルテルアクメファニチャートラックファニチャーアクメファニチャージャーナルスタンダードダルトンフジファニチア無印