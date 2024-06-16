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商品詳細
厚さ···～9.9cmサイズ···シングル西川のマットレスです！ネットで新品で購入しました。購入した際に2回程使用しましたが、後に畳んで保管してあります。サイズ:約970×1950×100※撮影時、影が少し入っております。 申し訳ございません。気軽にコメント下さい。#西川#nishikawa#マットレス#ボナノッテプレミアム#寝具#睡眠
http://narcologia.ru/goods/Sydney295549.html
http://narcologia.ru/goods/diamond383558.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement675099.html
ボナノッテプレミアム(西川)
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