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- 値下げしました！オーダーメイドソファ 半額以下 激安 新品未使用
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商品詳細
特徴···完成品テイスト···北欧風輸入家具アンティークソファーそふぁヴィンセントソファ1人掛け1シーターアンティークシングルソファアンティーク風ソファ一人用北欧シンプルモダンソファホテルレストランロビー英国カリフォルニア西海岸風ベルベット布生地レッド赤色VG1F41K美容室、バー、飲食店等いかがですか！？サイズW75xD75xH83（座面まで49）cmシートサイズ:W47xD48cmカラー···レッド、赤主な張り地···布・ファブリックテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、カントリー調、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、モダン、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチックカラー···レッド主な張り地···布・ファブリック機能···脚取り外し可テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー調、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、モダン、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチック
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