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- 大倉陶園 クリスマスプレート 1998 アヒル 美品
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商品詳細
宅急便送料込み❣️ご覧いただきありがとうございます＊^^＊〜大倉陶園CHRISTMAS1998クリスマスプレート実家の整理をしていて発見しました。箱は、劣化が激しいので付きません。付属品は、ありません。1回クリスマスに飾りました。自宅保管品となります。ご理解ある方のご購入をよろしくお願いいたします。〜気持ち良いお取引きを〜#クリスマスプレート#大倉陶園#大倉陶園クリスマス#大倉陶園クリスマスプレート#大倉陶園飾り皿
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