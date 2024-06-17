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アートガラス　鳥モチーフ
商品番号 Q24257288692
商品名

アートガラス　鳥モチーフ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,862 円
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商品詳細

【注意】古い物なので色落ちや汚れ、シミ、ヨレ、折れ、キズ、カケ等ある場合がございます。目立つものに関しては出来るだけ記述しますが、気付けない事もありますので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。ご不明点があれば遠慮なくコメント下さい。⁡【商品詳細】小傷あり、大きな損傷なし。年代、製作者等不明。インテリア、コレクションに。⁡【サイズ】⁡高さ39cm重さ1キロ※多少の誤差はあります。⁡インテリア雑貨オーナメント置物アンティークビンテージレトロ昭和レトロ昭和雑貨昭和ポップ玩具骨董古道具古い物コレクションガラスアート
http://narcologia.ru/goods/monophonic74612.html
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