天然石 アゲート ダイヤモンド スライス キラキラ ザクザク ジオード ⑤

ご覧頂きありがとうございます♡アゲートのスライスになります。台座付き❣️サイズ 約111.6×92.5×10.3mm(最大部)重さ 約122.8g✨ジオード（トレジャーメノウ）とは石の内側に水晶・瑪瑙などの結晶が晶出したものであり、鍾乳洞のような空洞が残っているもののことを言います。………………………………………………………………….♡フォロー様割引を始めました♡フォローしてくださった方3%割引します。是非フォロー＆コメントしてください♡リピーター様2%off、同梱割引200円off、併用可能 ^^♡購入前コメントくださいましたら割引致します。………………………………………………………………….※天然石のため、欠け、石目、天然穴、加工時の研磨等の傷、軽微なくぼみ、インクルージョンなどある場合がございます。ご理解いただける方にご購入いただければ幸いです。※入手した時からのキズ等がある場合がございます。あらかじめ写真にてご確認の上、ご購入ください。※写真では光の加減でお色の見え方が変わることもあるため、ご了承お願いします。※写真の加工はしておりません。※実物写真です。#瑪瑙#原石#ピンク#パープル#桜瑪瑙#フラワー#フラワーアゲート#天然石#クリスタル#水晶#浄化#クラスター#瞑想#インテリア#パワーストーン#ピンクアメジスト#ポイント#ビッグサイズ#結晶#丸玉⑤



天然石 アゲート ダイヤモンド スライス キラキラ ザクザク ジオード②



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新版 天然石 ⑤ ジオード ザクザク キラキラ スライス ダイヤモンド ...



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アゲート/ 覗くとキラキラの神秘的な世界！美しいアゲートのジオード ...



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傾く三日月ドゥルージー（GL）2カン | Y.Chesa



C、ピンクアメジスト⭐️赤＆ピンク系⭐️桜瑪瑙⭐️フラワーアゲート ...



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