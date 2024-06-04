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アンティーク 天然石 瑪瑙(メノウ)？ 置物
商品番号 W58441771606
商品名

アンティーク 天然石 瑪瑙(メノウ)？ 置物
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人からの頂き物です。石の種類は不明です。画像でご判断下さい‪(՞..՞)\"‬石ですのでひびや欠け、汚れ、擦り傷や汚れ付着が初期からあります。ご了承ください。送料込でこのような価格になっておりますご理解いただけると幸いです(..)\"ぜひお早めにお引き取りください︎^-^♡
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