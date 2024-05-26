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- 【美品】ORANGE オレンジ Crush 20B ベースアンプ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。【状態】目立った傷や汚れなどない美品になります。あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。ORANGECrush20BBASSAMPLIFIERサイズ：約W33×D23×H37cm#ORANGE#オレンジ#Crush20B#ベースアンプ#アンプ#ベース#ギターアンプ
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