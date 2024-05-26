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【美品】ORANGE オレンジ Crush 20B ベースアンプ
商品番号 F81867762521
商品名

【美品】ORANGE オレンジ Crush 20B ベースアンプ
ブランド名 オレンジ
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。【状態】目立った傷や汚れなどない美品になります。あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。ORANGECrush20BBASSAMPLIFIERサイズ：約W33×D23×H37cm#ORANGE#オレンジ#Crush20B#ベースアンプ#アンプ#ベース#ギターアンプ
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