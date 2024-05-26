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ガブリアス\u0026ギラティナgx sa
商品番号 U79645944577
商品名

ガブリアス\u0026ギラティナgx sa
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルトラブル防止のためプレイ用、やや傷汚れありでの出品になります。裏面左下が白掛けのように見えたので追加しておきました。写真5枚目おそらく光だと思います
http://narcologia.ru/goods/perforce353365.html
http://narcologia.ru/goods/procurement467033.html
http://narcologia.ru/goods/marshal364580.html

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ガブリアス＆ギラティナGX SA(スペシャルアート) - ポケモンカードゲーム

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