アイドリッシュセブン　アイナナパレード　　ワルモフ　狗丸トウマ

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商品詳細
即購入◯アイドリッシュセブン きらどるぬいぐるみアイナナパレードモフモフぶっとびレーシング狗丸トウマのワルモフです^^タグなしです。室内で飾っておりました。目立った汚れはありませんが素人保管なので少しでも気になる方は購入はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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