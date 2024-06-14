司馬　さま　専用　3客セット　フラワーデザイン　ティーカップ＆ソーサーとケーキ皿

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ドイツの山岳世界保護協会が販売されているティーカップ\u0026ソーサーとケーキ皿のセットです。アルプス山岳に咲く様々な花をモチーフにしています。ドイツ語がわからないため、それぞれのお花の名前が多少違っている可能性もありますが、ご了承願います。サイズ 多少のズレ有カップ 口径7.3㎝ 高さ6.5㎝ソーサー直径14.3㎝ 高さ2.7㎝ケーキ皿20cm痛みや汚れはほぼございません。少し欠けているカップが1つあります。9枚目の写真でご確認ください。セットで、4500円くらいだったと思います。おおよその定価 4500×6セット=27000円お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー切子/焼き物ブランド···その他焼き物