レア LISA LARSON リサラーソン ノアの方舟 2頭のラクダ 北欧 希少 ...

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1979年から1983年までの短期間に製造されたNOAKSARK（ノアの箱舟）シリーズの「らくだ」です。ノアの箱舟シリーズは製造期間が短かったため入手困難なコレクターアイテムとして知られています。ノアシリーズの中でも特に希少なDromedar是非、この機会に手にしておきたいお勧めの作品です！メーカー：GUSTAVSBERG（グスタフスベリ）デザイン：LisaLarson（リサ・ラーソン）横幅：約12cm高さ：約11.5cmD：約4.5cm原産国：スウェーデンコンディション：カケ、ヒビ、汚れその他目立ったダメージは見たところありません全体的にダメージなく良好なコンディションです※こちらは新品ではございません。一度人手に渡ったＵＳＥＤヴィンテージ品です。長い年月を経て使われてきた「自然の風合い」として特に説明事項に明記がなくても、細かいキズやシミ凸凹などがある場合がございます。また現在の商品と出荷基準、製造過程などが違いますので釉薬のムラ、凹凸、細かい傷等が出荷時点からついているものがあります。そちらをご考慮の上、ヴィンテージの良さをご理解頂き入札をお願いします。NoaksArkビンテージGustavsbergグスタフスベリヴィンテージ