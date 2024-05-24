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PG58 SHURE
商品番号 R50010407678
商品名

PG58 SHURE
ブランド名 シュア
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREPG58シュアー　ボーカルマイクほぼ傷なしで綺麗な方だと思います！純正のマイクホルダー、シールドもあります。買ってから、使ったことがありません。よろしくお願いいたします！SHUREPG58Shure定価：¥8200#Shure#SHUREPG58種類···マイク
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