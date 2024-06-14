銀杯 国務大臣防衛庁長官表彰 銀杯

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商品詳細
今年頂いた未開封自宅保管の純銀杯です ７０グラム国務大臣防衛庁長官表彰記念に頂きました撮影のため短時間開封しましたがじかに触れてません桐の箱に入れ上の箱に包み発送いたします種類...純銀種類...飾皿
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