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【未使用品】SASAKI CRYSTAL　小付　風雅　5個
商品番号 P50359803901
商品名

【未使用品】SASAKI CRYSTAL　小付　風雅　5個
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東洋佐々木ガラス《日本製》風雅小付ガラス器クリスタル　5個セット自宅に保管されておりました。未使用品です。専用の箱に入れてお送ります。【サイズ】直径約8.5cm高さ約6.5cmCrystalカット模様が美しく重量感ございます。冷物　珍味　アイスクリーム・デザートなどお使いいただけます。基本的な発送は平日のみです。#昭和レトロ#SASAKICRYSTAL#クリスタル食器#小鉢#取皿#クリスタル和食器#器お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),小鉢,その他グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)素材...ガラス皿/プレート形状...丸
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