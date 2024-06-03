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【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
商品番号 O70982381347
商品名

【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,035 円
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商品詳細

(台座あわせて)サイズ:135mm*85mm*80mm重さ約：683g【クリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわれると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle946966.html
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【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 1.09 ｋｇ　K010-4 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 計1140ｇ　K010-5 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
入手困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ　K010-2 | パワーストーンショップinspiration　素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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入手困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ　K010-2 | パワーストーンショップinspiration　素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 計 1､009ｇ　K010-3 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
入荷困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セット（さざれ、器付） 1.09 ｋｇ　K010-4 | パワーストーンショップinspiration　 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
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入手困難　高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ　K010-2 | パワーストーンショップinspiration　素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
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AAA級高透明度天然水晶クラスターB76B6/51B25
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【入手困難】AAA級高透明度天然水晶クラスターB77B6/110B71
ブラジル産 水晶AAAクラスター512g/H160mm×　mm《タントリックツイン/タビュラー/アバンダンス》

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