内藤ルネ いちごの女の子 置き物 昭和レトロ ヴィンテージ

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内藤ルネいちごの女の子置き物昭和レトロヴィンテージ内藤ルネ RUNE陶器いちごちゃん ヴィンテージ品です。RUNEシール付きです。内藤ルネさんの昭和の古い貴重品です。今の時代にはもうない・げきかわ・の置物です。目立つ傷はありませんが、多少の色落ち、ご理解ください。サイズ約高さ9cm横幅4.5cm奥行4.5cm外箱はありません。緩衝材を使った再梱包になります。3898-455