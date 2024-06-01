絵画　油彩肉筆画　大判　yumi作　絵画　風水画　海を眺める少女

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。家族が所有していた風水画です。購入時の額から他の物に変えて約2年、壁に掛けていました。長期自宅保管のためご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。発送時は裏板とアクリル板で絵を保護し、エアパッキンで包んでお送りいたします。(伝票はその上に直接貼ります)メルカリ便送料140サイズ1400円込みサイズ約 横69cm縦59cm#風水画 #yumi#水彩画 #開運 #青系か絵画…風水
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