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絵画　油彩肉筆画　大判　yumi作　絵画　風水画　海を眺める少女
商品番号 I24461571427
商品名

絵画　油彩肉筆画　大判　yumi作　絵画　風水画　海を眺める少女
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。家族が所有していた風水画です。購入時の額から他の物に変えて約2年、壁に掛けていました。長期自宅保管のためご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。発送時は裏板とアクリル板で絵を保護し、エアパッキンで包んでお送りいたします。(伝票はその上に直接貼ります)メルカリ便送料140サイズ1400円込みサイズ約　横69cm縦59cm#風水画　#yumi#水彩画　#開運　#青系か絵画…風水
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