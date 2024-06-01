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商品詳細
長さ43.5×四角底面(5×5)cmヴィンテージのアメリカ製ろくろ脚2本セットです。ミルキーホワイト色。部分的に色落ち、剥がれ、傷、掛けなどが見られます。ミルキーホワイト色塗って頂くと目立たないかと思われます。画像でご確認下さい。★★送料込み(安心、安全の匿名配送)です。フレンチスタイルのオブジェやDIY、ハンドメイド、リノベーションなどのパーツにご活用下さいます方、アンティーク、ヴィンテージ、古い物に慣れた方、如何でしょうか。フレンチアンティークフランスアンティークイギリスアンティークフレンチスタイルオブジェドールハウスdollhouseアンティークパーツアンティーク椅子アンティークチェアカントリーアンティークアンティーク椅子パーツヴィンテージ椅子パーツヴィンテージヴィンテージパーツアンティークDIYDIYDIYパーツDIY材料リノベーションリノベーション材料ろくろ脚ろくろろくろパーツホワイトインテリアハンドメイドパーツハンドメイド材料フレンチカントリーフレンチカントリーアンティークカントリーshabbyシャービーshabbychicJANKJANKStayleジャンクジャンクスタイルカントリー雑貨ヴィクトリアアンティークヴィクトリアミニョネットアンティークドールアンティークdollドールハウスdollhouseantiquedoll階段パーツガーデニング雑貨ガーデニングカラー...ホワイト種類...その他素材...木製テイスト...アンティーク・クラシック,エレガント,カントリー風,シャビーシック,ナチュラル,レトロ・ミッドセンチュリー,姫系・フェミニン・ロマンチック
http://narcologia.ru/goods/pompous270723.html
http://narcologia.ru/goods/navigate48430.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric650745.html
ろくろ脚 オブジェ DIY ハンドメイドパーツ フランスアンティーク フレンチ
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