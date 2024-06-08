TAKEHIKO 武比古　関工芸　銀製ヨット4号　伝統工芸　置物

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武比古の銀製ヨットの置物です。飾っておいたものですので、多少色のくすみや汚れはございますが、ひとつひとつ手作りされた精巧な作りと輝き、存在感は格別です。飾り物として最適ですので、定価から考えますとお求めやすくなっているかと存じます。ケースの木枠には多少の凹みなど使用感がございますが、飾っておかれる分にはあまり気にならない程度かと思います。また、底部２箇所のネジ部分に若干木の裂目があります。こちらも飾っておく分には問題ございません。(写真参照)サイズ/SIZE標準銀目方(100g)ヨット(長さ162mm/高さ175mm)ケース(間口29cm/奥行18cm/高さ32cmm)現在の公式サイトによりますと、銀製ヨット4号定価275,000円(税込)これが本品と一番近い作品かと思います。銀の目方は上記の作品の目方です。★お値段についてはお気軽にご相談ください。以下、公式サイト転用煌く海 ロマンを乗せて快走伝統工芸の工匠の手技が創造する精巧で瀟洒な銀製置物はひときわ印象的なインテリア芸術です。「ヨット」のシリーズは魅力あふれる個性的な作品が豊富に揃っています。作品は、すべて特殊加工してありますので、銀の輝きを永くご鑑賞いただけます。一点ずつ手作りのため、デザインや銀目方、製品及びケースの寸法などが表示と多少ちがう場合もあります。