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七宝焼 赤富士画の額セット
商品番号 T80384423120
商品名

七宝焼 赤富士画の額セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 8,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級で美品な七宝焼赤富士画の額と額座布団(新品)4個と額受金具2個額ふとんは紫3で赤1の色違い裏側の留め具に錆びている所あり飾る部分の表側はとっても綺麗ガラス板つき作家名　吉田武作技法　七宝焼題名　赤富士サイズ七宝約22×15ｃｍ額縁裏側のサイズ縦34㎝×横40.5㎝×奥行5㎝七宝焼赤富士は西向きに掛けることにより出世飛躍、商売繁盛、財運、幸運、財宝を呼ぶ招致は驚異的な結果をもたらすとされております#美術品#額縁#赤富士#富士山#インテリア#額#七宝焼#住まい
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